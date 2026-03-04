Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran operasyonuna dair açıklamasında 2 binden fazla hedefin vurulduğunu açıkladı. İran'a kara operasyonu olmayacağını söyleyen Sözcü, İran’ın müzakere sürecinde sunulan tüm teklifleri reddettiğini öne sürdü.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’a yönelik yürütülen askeri operasyonlara dair dikkat açıklamalarda bulundu. ABD’nin şimdiye kadar 2 binden fazla hedefi vurduğunu açıklayan Leavitt, operasyonların kapsamının daha da genişletileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “blöf yapmadığını” vurgulayan Leavitt, İran’ın müzakere sürecinde sunulan tüm teklifleri reddettiğini öne sürdü. İran’ın “yıkım yolunu seçtiğini” savunan Beyaz Saray Sözcüsü, İran’ın dini lideri Ali Hamaney hakkında “dünyadan silindi” ifadesini kullandı ve yeni liderin kim olacağı sürecinin yakından takip edildiğini söyledi.

"YENİ LİDER KİM OLACAK İZLİYORUZ"

Beyaz Saray Sözcüsünün açıklamaları şu şekilde:

2000 üzerinde hedefi vurduk. Trump blöf yapmaz. Hamaney dünydan silindi. İran iyi niyetli müzakereyi reddetti. Sunduğumuz tüm teklif ve önerileri reddettiler.

"Trump blöf yapmaz" diyen Beyaz Saray: İran sunduğumuz tüm teklifleri reddetti

İran'a saldırıyı genişleteceğiz. İran yıkım yolunu seçti.

Yeni dini lider kim olacak izliyoruz.

İran'ın özgür olmasını istiyoruz. Önümüzdeki saatlerde İran'ın tamamı üzerinde hava üstünlüğü sağlayacağız.

Başkan Trump, halkın kendisini desteklediğini düşünüyor. Halkımız yalan haberlere inanmıyor.

İran artık Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmeyecek.

(İspanya) Dün Trump'ın mesajını açık ve net bir şekilde duyduklarını düşünüyorum. ABD ordusuyla işbirliği yapmayı kabul ettiler.

Uyarılarda bulunduk, bölgeden ayrılmaları gerektiğini söyledik. Bölgede milyonlarca insan varken bin kadar Amerikalı ülkeye dönmek istedi.

"Trump blöf yapmaz" diyen Beyaz Saray: İran sunduğumuz tüm teklifleri reddetti

"FÜZE TEHDİTLERİ AZALDI"

Birçok uçuş ayarlıyoruz. Bizden detay bekleyemezsiniz şu an. Güvenlik sebebiyle uçuşların yerlerini ve saatlerini söylemeyeceğiz.

Donamamız petrol tankerlerine refaket edecek.

Hedefimiz İran'ın nükleer silah elde etme ihtimalini İran hava sahasını tamamen kontrol ediyoruz. 2 binden fazla hedefi vurduk, 2003'teki operasyonun iki katı büyüklüğünde...Balistik füze tehditleri yüzde 80 azaldı. İran'ın terör rejimi tarafından yönetilmesini istemiyoruz.

Askerlerimizin karaya inmesi planlarımız dahilinde değil.

Çocukların ölmesiyle ilgili bir şey bilmiyoruz. ABD asla sivilleri hedef almaz. İran kendi sivillerini öldürdü. Bizim ordumuz sivilleri hedef almaz.

Haberle İlgili Daha Fazlası