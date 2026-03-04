Toplu taşımada savcı olduğunu öne sürerek bir yolcuya tehdit ve hakaret içerikli sözler sarf ettiği iddia edilen Y.S. hakkında iddianame hazırladı. Şüpheli için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul’da köpeğiyle bindiği toplu taşıma aracında savcı olduğunu iddia ederek bir yolcuya yönelik “Seni öldüreceğim”, “Yobaz”, “Bir daha Türkiye’de barın bakalım” şeklinde ifadeler kullandığı öne sürülen Y.S. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Yenidoğan çetesini çökerten savcıyı makamında tehdit etmişti! Cezası belli oldu

“HAKARET” VE “TEHDİT” SORUŞTURMASI DA VAR

Y.S. hakkında, olay sırasında tartıştığı kadın yolcu ve otobüs şoförüne yönelik sözleri nedeniyle “hakaret” ve “tehdit” suçlarından ayrıca soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Soruşturma, olay anına ait görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası başlatılmıştı. Başsavcılık, “tehdit” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından resen işlem başlatmış, tarafların kimliklerinin tespiti için emniyete talimat vermişti.

GEÇMİŞ KAYDI DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Gözaltına alınan Y.S’nin Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan ayrıldığı, ayrıca Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’nde aktif öğrenci olduğu belirlenmişti.

Şüphelinin, 18 yaşından küçük olduğu dönemde “iş yerinden ve kurumdan hırsızlık” suçuna karıştığı; ayrıca “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “tehdit”, “hakaret” ve “kasten yaralama” suçlarından kaydı bulunduğu tespit edilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen Y.S, savcılık ifadesi sonrası çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası