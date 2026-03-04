TBMM’ye sunulan kanun teklifiyle kadın memurlara doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılıyor. Ayrıca, koruyucu aile olan memurlara, çocuğun tesliminden sonra 10 gün izin hakkı tanınıyor.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Kanun teklifiyle devlet memurları, işçiler ve sigortalı çalışan kadınlar için doğum izni süreleri artırılıyor.

Buna göre, devlet memurlarına verilecek analık izni doğum öncesi 8, doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta olacak. Sağlık durumu çalışmaya uygun olan kadın memurlar, tabip raporuyla belgelenmesi koşuluyla doğum öncesi izinlerini doğum sonrasına aktarabilecekleri süreyi 1 hafta artırabilecek. Ayrıca beklenen doğum tarihinden 8 hafta öncesine kadar çalışabilecek kadın memurlar, isteğe bağlı olarak doğum öncesi 2 haftaya kadar görevlerine devam edebilecek.

Teklifte ayrıca, koruyucu aile olan memurlara çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün izin verilmesi öngörülüyor.

İşçi statüsünde olan kadınlara da doğum sonrası ücretli izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarılıyor. Böylece kadın işçi, doğum öncesi 8 ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta ücretli izinli olacak. Sağlık durumunun uygun olması halinde, kadın işçi doktor onayı ile doğuma 2 hafta kala çalışabilecek.

Teklifte ayrıca, kadın işçilere çoğul gebelik durumunda toplam analık izni 26 haftaya çıkarılıyor ve isteğe bağlı olarak 24 haftalık sürenin ardından ücretsiz izin hakkı da tanınıyor. Eşinin doğum yapması halinde verilen ücretli izin süresi de 5 günden 10 güne yükseltiliyor.

