Kahramanmaraş'ta 30 yaşındaki Mesut Kazancı’nın çalıştığı yerde su içmek için bardak isteyip, sopayla darp edildikten sonra hayatını kaybetmesine ilişkin davasında karar çıktı. Mahkeme, tutuklu sanığa 18 yıl hapis cezası, tutuksuz yargılanan 4 sanığa ise 4'er ay hapis cezası verdi.

6 Eylül 2024'te Kahramanmaraş’ta Küçük Sanayi Sitesi'nde bir fabrikanın önünde iddiaya göre çalışanlardan su isteyen Mesut Kazancı (30), işçilerin hortumu göstermesi üzerine "Bardağınız yok mu?" diye karşılık vermiş, çıkan kavgada iş yeri çalışanlarından Ahmet I. ve Erman N., Kazancı'ya sopayla saldırmıştı. Ağır yaralanan Kazancı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kahramanmaraş’ta ‘su’ cinayeti davasında 18 yıl hapis cezası

DAVA AÇILMIŞTI

Ahmet Irmalı (38), Erman N. (43), Abdullah H. (25), Veysel D. (39) ve Yusuf Ü. (38) hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis, olaya ait görüntüleri sildiği öne sürülen Hacer D. (35) hakkında ise 'suç delillerini yok etme' suçundan 5 yıla kadar hapis talebiyle dava açılmıştı.

1 çocuk babası Mesut Kazancı’nın ölümüne ilişkin davanın duruşması, Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

“KENDİMİ OLAYIN İÇİNDE BULDUM”

Tutuklu sanık Ahmet Irmalı mütalaaya karşı, "Ben bu olayı başından sonuna kadar tüm gerçekliği ile anlattım. Kendi halinde yaşayan biriydim, bir anda kendimi olayın içinde buldum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanık Ahmet Irmalı hakkında 18 yıl hapis cezasına hükmederken, diğer sanıklara ise 4'er ay hapis cezası verdi.

“SUÇLULAR CEZASINI ÇEKSİN”

Mesut Kazancı'nın annesi Gül Kazancı, "Ben bir anne olarak çok üzgünüm, başka anneler ağlamasın. Adalet istiyorum, suçlular cezasını çeksin" derken, Kazancı'nın eşi Sena Kazancı ise, "Suçluların en ağır cezayı çekmesini istiyorum, adalet istiyoruz" diye konuştu.

“BİR BARDAK SU BAHANE”

Baba Ahmet Kazancı ise "Bir kişi tutuklu, 4 kişi dışarıda. Benim oğlumun bebeğini yetim bıraktılar. Keşke oğlum o gün oraya gittiğinde onları orada görmeseydi. Bir bardak su bahane. Suçluların cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

