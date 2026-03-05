Bedelli askerlikte 2026 yılı için yapılan yeni düzenleme asker adaylarının merakla beklediği detayları netleştirdi. AK Parti tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifi kapsamında, bedelli askerlik ücreti artırılacak, artışla birlikte elde edilecek gelir ise doğrudan Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktarılacak. Peki, bedelli askerlik zammı ne zaman yürürlüğe girecek, 2026 ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...

2026 yılının ilk altı ayında bedelli askerlik için ödenen ücret 333 bin TL civarında uygulanıyordu. Şimdi ise gözler yeni zam oranına çevrildi. Bedelli askerlik zammı ne zaman yürürlüğe girecek, 2026 ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik zammı ne zaman yürürlüğe girecek, 2026 ücreti ne kadar olacak?

BEDELLİ ASKERLİK ZAMMI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Bedelli askerlik ücretine ilişkin yeni düzenleme TBMM’de ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra Genel Kurul’da oylanacak. Düzenleme kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandığında yürürlüğe girecek. 2026 yılı için uygulanacak zam resmen geçerli olurken başvurular yeni tutara göre yapılacak.

2026 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

2026 yılında bedelli askerlik ücreti, yapılan gösterge artışıyla birlikte 417 bin TL seviyesine çıkacak. Önceki uygulamada Ocak-Haziran dönemi için 333 bin TL olan ücrete gelecek zammın Resmi Gazete'de yayınlanması ile resmileşmesi bekleniyor.

Yapılan artışla elde edilecek gelir doğrudan Savunma Sanayi Destekleme Fonu’na aktaruılacak ve yerli savunma projelerinin finansmanına katkı sağlayacak.

Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemeyle bedelli askerlik ödemesinin yaklaşık 417 bin liraya yükseleceğini belirtirken konuya ilişkin "Bu artışla birlikte sadece 2026 yılı içerisinde elde edilecek ilave geliri doğrudan Savunma Sanayi Destekleme Fonu'na aktarıyoruz. Yerli ve milli silah sistemlerimizin, İHA ve SİHA teknolojilerimizin Milli Muharip Uçağımızın ve deniz platformlarımızın geliştirilmesinde, kahraman ordumuzun ihtiyacı olan teknolojik üstünlüğün korunmasında bu katkının önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerine yer verdi.

