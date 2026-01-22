Bedelli askerlik yerlerinin açıklanması ike beraber yükümlülerin en çok merak ettiği konular erteleme hakkı, başvuru şartları ve vazgeçme süreçleri oldu. Askerlik yapacak yükümlüler ''Bedelli askerlik ertelenebilir mi?'' sorusunun cevabını araştıyor. İşte Milli Savunma Bakanlığı Bedelli Askerlik detayları...

BEDELLİ ASKERLİK ERTELENEBİLİR Mİ?

Bedelli askerlikte erteleme yalnızca belirli mazeretler kapsamında mümkün oluyor. Tutukluluk, hükümlülük, sağlık raporuyla belgelenmiş hastalık halleri, yakın akrabaların hayati tehlike içeren rahatsızlıkları, ölüm, evlilik veya doğum gibi özel durumlar dışında erteleme yapılamadığı Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanma hakkı elde edenlerin Askeralma Yönetmeliğinin 59’uncu maddesinde belirtilen mazeret halleri;

a. Kendisinin tutukluluğu veya hükümlülüğü,

b. Kendisinin herhangi bir sağlık kurumu raporuyla belgelendirilmiş istirahat gerektiren hastalığı,

c. Eşi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin sağlık kurumu heyet raporuyla belgelendirilmiş hayati tehlike içinde olduklarını gösteren hastalığı,

ç. Sevkten önce veya sonraki on beş gün içinde eşinin veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarının ölümü,

d. Sevkten önceki veya sonraki on beş gün içinde kendisi veya ikinci derece dahil kan/kayın hısımlarından birinin evlenmesi,

e. Sevkten önceki veya sonraki iki ay içerisinde çocuğunun doğması halleri hariç ertelemeleri yapılmaz.

BEDELLİ ASKERLİKTEN VAZGEÇME HAKKI VAR MI?

Başvuru sonrası bedelli askerlikten vazgeçme hakkı, yükümlünün durumuna ve vazgeçme zamanına göre değişiyor. Kura veya sınıflandırma öncesinde vazgeçenler belirli şartları sağlamaları halinde yeniden bedelli askerlik başvurusu yapabiliyor.

Kura ya da sınıflandırma sonrasında vazgeçenlere ikinci kez hak tanınmıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Bedelli Askerlik İşlemleri bilgilendirme metninde Bedelli Askerlik Hizmeti Kapsamından Vazgeçme Ve Çıkarılma İşlemleri kısmında belirtilen şartlar şu şekilde;

1. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olmayan yükümlülerden bedelli askerlik hizmetinden vazgeçenler:

a. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edenler, tabi oldukları celp ve sevk döneminde silahaltına alınmamış olmaları şartıyla emsallerinin terhise hak kazanacakları tarihe kadar askerlik şubesine başvurmaları halinde bedelli askerlikten vazgeçebilirler.

b. Bedelin ödendiği tarihten kura veya sınıflandırma tarihine kadar vazgeçenlere, müracaat şartlarını taşımaları halinde bedelli askerlikten yararlanması için yeni bir hak verilecektir.

c. Kura veya sınıflandırma tarihinden sonra vazgeçmeleri durumunda bedelli askerlikten yararlanması için yeni bir hak verilmeyecektir.

ç. Vazgeçenlerin işlemleri bedelli askerlik müracaatından önceki durumlarına göre yürütülecektir. Talep etmeleri halinde erteleme hakları varsa ertelemeleri yapılacaktır.

2. Müracaat tarihine kadar (bu tarih dâhil) yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kaydı olan yükümlülerden

a. Bedelli askerlik kapsamında olanların; bedelin ödendiği tarihten bedelli askerlik hizmeti kapsamında tabi oldukları celp ve sevk döneminde silahaltına alınmamış olmaları şartıyla emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar askerlik şubesine başvurmaları hâlinde bedelli askerlik hizmetinden vazgeçebileceklerdir.

b. Bedelin ödendiği tarihten kura veya sınıflandırma öncesi veya sonrasında vazgeçenlere bedelli askerlikten yararlanması için yeni bir hak verilmeyecektir.

c. Vazgeçenlerin işlemleri bedelli askerlik müracaatından önceki durumlarına göre yürütülecektir.

ç. Daha önceden bedelli askerliğe müracaat ederek ödemesi gereken bedel tutarını ödeyenlerden vazgeçenlerin; yararlanma şartları esasları doğrultusunda yeniden bedelli askerliğe başvurmak istemeleri halinde daha önceden ödemiş oldukları bedelin iadesinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın müracaatları kabul edilmeyecektir.

3. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında olanlardan;

a. Sevke tabi olduğu celp dönemindeki emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar, bu tarih hariç, sevk belgesini almayanlar ile sevk belgesini aldıkları halde birliklerine katılmayanlar,

b. Temel askerlik eğitimine katıldıkları halde firar ve hava değişimi/izin tecavüzü suçlarını işleyenler,

c. Hak sahibi olmadıkları halde bedelli askerlik hizmetinden yararlandığı tespit edilenler, bedelli askerlik kapsamından çıkarılır ve bunların kalan askerlik hizmetleri erbaş ve er statüsünde ilgili kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen birliklerde tamamlatılır. Bu şekilde kapsamdan çıkarılanların yeniden bedelli askerlikten yararlanmak üzere yapacakları başvuruları kabul edilmez.

4. Fiilen temel askerlik eğitimine başlayanlar ile temel askerlik eğitimini tamamlayanlardan bedelli askerlik kapsamından çıkarılmalarını talep edenlerin istekleri kabul edilmez.

5. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında ödemesini yapanlardan kura veya sınıflandırma öncesi hak sahibi olmadığı tespit edilenler bedelli askerlik kapsamından çıkarılır. Bunların işlemleri bedelli askerlik müracaatından önceki durumlarına göre yürütülür.

