Bursa'da taksi ücretlerine yönelik 15 Mart'tan itibaren geçerli olacak yeni tarife belirlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla taksimetre açılış ücreti 52 TL'ye, kilometre başına ücret 45 TL'ye ve kısa mesafe indi-bindi bedeli ise 150 TL'ye yükseltildi.

Bursa'da taksi ücretlerine zam geldi. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından belirlenen yeni tarifede kısa mesafe olarak bilinen indi-bindi ücreti ise 150 TL'ye yükseltildi.

Tarifeye göre 100 metre için ücret 4,50 TL olarak hesaplanırken, 1 saatlik zaman tarifesi 345 TL oldu. Dakika başına bekleme ücreti ise 5,75 TL olarak uygulanacak.

ULUDAĞ'A GİTMEK 2 BİN 70 LİRA

Öte yandan, Uludağ'a ulaşım için belirlenen taksi ücreti 2 bin 70 TL olarak açıklandı. Uludağ fiyat tarifesinin 1 Aralık ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olduğu bildirildi.

Yeni taksi ücret tarifesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 27 Ocak 2026 tarihli ve 2026/162 sayılı meclis kararı doğrultusunda belirlendiği, 15 Mart 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği öğrenildi.

