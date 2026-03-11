Bursa'da taksi ücretlerine zam: İndi-bindi 150 lira oldu
Bursa'da taksi ücretlerine yönelik 15 Mart'tan itibaren geçerli olacak yeni tarife belirlendi. Bursa Büyükşehir Belediyesi meclis kararıyla taksimetre açılış ücreti 52 TL'ye, kilometre başına ücret 45 TL'ye ve kısa mesafe indi-bindi bedeli ise 150 TL'ye yükseltildi.
Bursa'da taksi ücretlerine zam geldi. Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası tarafından belirlenen yeni tarifede kısa mesafe olarak bilinen indi-bindi ücreti ise 150 TL'ye yükseltildi.
Tarifeye göre 100 metre için ücret 4,50 TL olarak hesaplanırken, 1 saatlik zaman tarifesi 345 TL oldu. Dakika başına bekleme ücreti ise 5,75 TL olarak uygulanacak.
ULUDAĞ'A GİTMEK 2 BİN 70 LİRA
Öte yandan, Uludağ'a ulaşım için belirlenen taksi ücreti 2 bin 70 TL olarak açıklandı. Uludağ fiyat tarifesinin 1 Aralık ile 31 Mart tarihleri arasında geçerli olduğu bildirildi.
Yeni taksi ücret tarifesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 27 Ocak 2026 tarihli ve 2026/162 sayılı meclis kararı doğrultusunda belirlendiği, 15 Mart 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği öğrenildi.