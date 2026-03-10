UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool'u konuk eden Galatasaray'da Victor Osimhen, sarı kırmızılı taraftarların kendisi için yaptığı koreografi sonrası duygusal anlar yaşadı.

Galatasaraylı taraftarlar, Liverpool maçı öncesi Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için anlamlı bir koreografiye imza attı.

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Sarı kırmızılı taraftarlar, 3 yaşındayken annesini kaybeden Osimhen için kuzey kale arasında, "Biz bir aileyiz ve aile her şeydir." adı altında özel koreografi hazırladı.

Victor Osimhen, koreografi sonrası duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Osimhen için yapılan koreografi

