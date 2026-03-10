Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan lideri Burhan ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü. Liderler, Türkiye ile Sudan ilişkilerini, Sudan'daki güvenlik durumunun son halini ele aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesi yaparak Türkiye-Sudan ilişkileri ve Sudan'daki güvenlik durumunu ele aldı.
- Görüşmede Türkiye-Sudan ilişkileri ve Sudan'daki güvenlik durumunun son hali ele alındı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine önem verdiğini belirtti.
- Erdoğan, Sudan ordusunun ülkedeki güvenliğin teminine yönelik gayretlerini yakından takip ettiklerini ifade etti.
- Türkiye'nin Sudan'a desteğinin ve insani yardımlarının süreceği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, liderler Türkiye ile Sudan ilişkilerini, Sudan'daki güvenlik durumunun son halini ele aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye'nin, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine önem verdiğini, Sudan ordusunun ülkedeki güvenliğin teminine yönelik gayretlerini de yakından takip ettiğini belirtti.
Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'a desteğinin ve insani yardımlarının süreceğini ifade etti.
