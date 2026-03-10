Zelenski ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesinde İran’daki gerilim ve bölgesel güvenlik ele alındı. Türkiye'nin üçlü formatta yeni bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirten Zelenski, Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve deniz güvenliğine verilen destek için teşekkür ederek hava savunma vurgusu yaptı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

GÜNDEM İRAN

Zelenski, Erdoğan ile İran çevresindeki durumu ele aldıklarını belirterek, savaşın yayılmasını önlemek ve can güvenliğini korumak için uzmanlıklarını paylaşmaya hazır olduğunu vurguladı. Öte yandan, Ukrayna’nın kendi hava savunmasını güçlendirmesi gerektiğini ve bu konuda ortaklarından uygun desteği beklediklerini ifade etti.

"TÜRKİYE GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin bir sonraki görüşme turuna üçlü formatta ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu aktaran Zelenski, bu girişimi takdir ettiklerini ve sonuç vermesini umut ettiklerini dile getirdi.

Zelenski ayrıca, Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne verdiği destek, İstekli Koalisyon çerçevesinde deniz güvenliğine katkısı ve enerji sektörüne ilişkin gelecekteki kararları için Erdoğan’a teşekkür etti.

