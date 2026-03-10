Anadolu Ajansı
Galatasaray, İsrail ekibini devirdi
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu beşinci maçında Galatasaray MCT Technic, Hapoel Netanel Holon takımını 87-74 mağlup etti ve 4. galibiyetini aldı.
Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu beşinci maçında İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibini 87-74 yendi.
Bulgaristan'daki Arena SamElyon Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 37-33 üstün geçen sarı-kırmızılılar, parkeden de 87-74 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Galatasaray MCT Technic, grubunda 4. galibiyetini yaşadı.
