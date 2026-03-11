Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol devi Atletico Madrid, Igor Tudor'un çalıştırdığı İngiliz ekibi Tottenham'ı 5-2'lik skorla bozguna uğrattı. Hırvat çalıştırıcı Tudor, yeni takımıyla çıktığı dört karşılaşmada dört mağlubiyet alarak kötü bir başlangıç yaptı.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid, Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı konuk etti.

ATLETICO ACIMADI

Metropolitano'da oynanan müsabakada Atletico Madrid, Tottenham'ı 5-2'lik skorla paramparça etti ve rövanş öncesi tur kapısını ardına kadar araladı.

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Marcos Llorente, 14. dakikada Antoine Griezmann, 15 ve 55. dakikalarda Julian Alvarez ve 22. dakikada Robin Le Normand kaydetti.

İngiliz ekibinin golleri ise 26. dakikada Pedro Porro ve 76. dakikada Dominic Solanke'den geldi.

KİNSKY SAÇ BAŞ YOLDURDU

Müsabakaya ilk 11'de başlayan ve iki golde büyük hata yapan Çek file bekçisi Antonin Kinsky, 17. dakikada oyundan alındı ve yerini Guglielmo Vicario'ya bıraktı.

TUDOR 4'TE 0 ÇEKTİ

Tottenham'ın Hırvat Teknik Direktörü Igor Tudor, yeni takımıyla çıktığı dört karşılaşmada dört mağlubiyet alarak kötü bir başlangıç yaptı.

Antonin Kinsky

BARÇA 90+6'DA AVANTAJI ALDI

Gecenin diğer maçında İspanyol devi Barcelona, Newcastle United ile deplasmanda son dakikada Lamine Yamal'ın penaltı golüyle 1-1 berabere kaldı.

RÖVANŞ 18 MART'TA

Bu karşılaşmanın rövanşında Tottenham, 18 Mart'ta Atletico Madrid'i İngiltere'de konuk edecek.

