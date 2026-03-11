Galatasaraylı futbolcular Victor Osimhen ve Mario Lemina, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalar yaptı. Maçın oyuncusu seçilmesiyle ilgili konuşan Lemina, "Ben, Liverpool'u tek başıma yenmedim. Bir takım olarak kazandık. İlk maçı da onlara karşı böyle kazanmıştık. Bu bir takım işi." sözleriyle takım çalışmasına vurgu yaptı. Sarı kırmızılı taraftarların kendisi için yaptığı koreografi hakkında konuşan Osimhen ise duygusal ifadeler kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yenen Galatasaray'da Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina ve Victor Osimhen, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

Maçın oyuncusu seçilen Mario Lemina, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"LİVERPOOL'U TEK BAŞIMA YENMEDİM"

Lemina, galibiyetten dolayı takımıyla gurur duyduğunu belirterek, "Ben, Liverpool'u tek başıma yenmedim. Bir takım olarak kazandık. İlk maçı da onlara karşı böyle kazanmıştık. Bu bir takım çalışması. Burada takım çalışmasına dikkati çekmemiz lazım. Ayrıca taraftarlara teşekkür ediyorum. Onların da büyük bir desteği oldu." ifadelerini kullandı.

Gabonlu oyuncu, hayalleri olduğunu aktararak, "Bir rüya yaşıyoruz. Çok iyi çalışıyoruz. Pozitif bir ruh halindeyiz. Bu yolda devam etmek önemli. Benim işim Galatasaray. Burada Şampiyonlar Ligi ile ilgili hayallerim var." diye konuştu.

Teknik direktör Okan Buruk'un görev verdiği her yerde oynayabileceğini kaydeden Lemina, "Hocamız, beni nereye koyarsa orada oynarım. Sonuçta bu bir takım oyunu. Bugün kazandığım 'Maçın adamı' ödülünü aslında hep beraber kazandık. Ne görev verilirse verilsin, en iyi performansımızı sergilemeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Lemina, ayrıca bugün gol attığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

Bu turun rövanş karşılaşmasının zor geçeceğini aktaran Lemina, "Orası cehennem. Bunu biliyoruz. Burada gerekli çalışmaları yapacağız. Orada elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz." dedi.

"GELDİĞİMDEN BERİ ÇOK MUTLUYUM"

Sarı kırmızılılarda çok mutlu olduğunu belirterek taraftarlara teşekkür eden Osimhen, "Bu formayla geldiğimden beri çok mutluyum. Bu forma çok özel. Elimden geleni bu taraftar için yapmak istedim." diye konuştu.

"BEN ANNEMİ ÇOK KÜÇÜK YAŞTA KAYBETTİM"

Galatasaray taraftarının kendisi için yaptığı koreografi hakkında konuşan Nijeryalı yıldız, "Ben annemi çok küçük yaşta kaybettim. O yüzden benim için çok önemli. Galatasaray taraftarıyla birlikte biz bir aileyiz." sözleriyle duygularını dile getirdi.

"LİVERPOOL'A ZARAR VEREBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Rövanş müsabakasına dair konuşan Osimhen, Bugün çok iyi iş çıkardık. Rövanşta Liverpool'a zarar verebileceğimizi düşünüyorum. Buraya kadar iyi iş çıkardık." dedi.

