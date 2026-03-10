Galatasaray'ın Liverpool karşısında Vitor Osimhen ile bulduğu ikinci gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İngiliz ekibinin korner atışından bulduğu gol de VAR incelemesinin ardından elle oynama nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz devi Liverpool'u konuk eden temsilcimiz Galatasaray, müsabakanın ikinci yarısında bir gol daha buldu ancak geçerlilik kazanmadı.

OSIMHEN'İN GOLÜ İPTAL

Müsabakanın 62. dakikasında Gabriel Sara'nın pasına Barış Alper Yılmaz, Noa Lang ve Victor Osimhen aynı anda hareketlendi. Osimhen topa koşarak Konate'ye geri pasında hata yaptırdı, boşta kalan pozisyonda Noa Lang vuruşunu yaptı.

Konate topu uzaklaştıramayınca Osimhen boşta kalan topu ağlara gönderdi ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Daha sonra VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı onaylandı.

BURUK İTİRAZ ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ofsayt kararına itiraz etti.

LIVERPOOL'UN GOLÜ GEÇERLİLİK KAZANMADI

Liverpool'da Ibrahima Konate'nin müsabakanın 70. dakikasında attığı gol, elle oynadığı gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası