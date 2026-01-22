Bedelli askerlik yapacak yükümlülerin merakla beklediği açıklama geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte 2026 yılı bedelli askerlik kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları erişime açıldı. Başvuru ve ödeme işlemlerini tamamlayan adaylar, askerlik yerleri ve celp dönemlerine ilişkin bilgilere e-Devlet üzerinden ulaşmaya başladı. İşte bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı...

2026 yılı bedelli askerlik kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin merakla beklediği sınıflandırma sonuçları 22 Ocak 2026 tarihi itibarıyla erişime açıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru doğrultusunda bedelli askerlik yerleri bugün sabah saatlerinde e-Devlet sistemine yansıdı.

BEDELLİ ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Bedelli askerlik yerleri e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabiliyor. Yükümlüler e-Devlet’te yer alan “Askerliğim” hizmeti aracılığıyla sınıflandırma sonuçlarına, sevk edilecekleri birlik bilgilerine ve celp dönemlerine ulaşabiliyor. Sevk belgeleri ise bağlı olunan celp ve sevk tarihinden 10 gün önce e-Devlet’ten veya askerlik şubelerinden alınabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK SORGULAMA EKRANI

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ 2026

05 Şubat 2026

05 Mart 2026

02 Nisan 2026

04 Haziran 2026

02 Temmuz 2026

06 Ağustos 2026

03 Eylül 2026

01 Ekim 2026

05 Kasım 2026

03 Aralık 2026

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2026?

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına bağlı olarak 2026 yılı için güncellendi. Ocak-Temmuz dönemi için 2026 bedelli askerlik ücreti 333 bin 88 TL olarak belirlendi. Ücret tutarı, ilgili dönemde başvuru yapan ve işlemlerini tamamlayan yükümlüler için geçerli olacak.

