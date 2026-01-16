Bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? Gözler 2026 bedelli sınıflandırma sonuçlarına çevrildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 2026 takvimini yayımlanmasının ardından bedelli askerlik yapacak yükümlülerin askerlik yerlerini öğrenebileceği tarih belli oldu. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, kısa süre içinde birlik bilgilerine ulaşabilecek. Peki, Bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? İşte tüm ayrıntılar...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından belirlenen 2026 bedelli askerlik takvimi kapsamında, askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını öğrenmek isteyen yükümlüler, sonuçların açıklanacağı tarih merakla beklenirken, gözler MSB'den yapılacak duyuruya çevrildi.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarını e-Devlet sistemi ya da askerlik şubelerinden öğrenebilecek. Bedelli askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden sorgulamak isteyen vatandaşların, e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra Milli Savunma Bakanlığı işlemleri altında yer alan "Askerliğim" ekranına tıklamaları gerekiyor.
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Savunma Bakanlığ tarafından yapılan duyuruyla birlikte, bedelli askerlik yerlerinin 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacağı belli oldu.
2026 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ
05 Şubat 2026
05 Mart 2026
02 Nisan 2026
04 Haziran 2026
02 Temmuz 2026
06 Ağustos 2026
03 Eylül 2026
01 Ekim 2026
05 Kasım 2026
03 Aralık 2026