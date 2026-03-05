AK Parti Meclis Başkanlığına sundu, kamu ve özel sektörde çalışan kadınların doğum sonrası 8 hafta olan analık izni 16 haftaya çıkarılarak, toplam izin süresi 24 haftaya yükseltiliyor. Babalık izni ise 10 güne çıkarılacak.

Doğum izinleri ve sosyal medyaya yaş sınırı getiren yasa teklifi dün TBMM'ye sunuldu. Doğum izni 24 haftaya çıkıyor, babalık izni 10 olacak. Karala ilgili kısımda yer alanlar şu şekilde;

KORUYUCU AİLELERE SİGORTA DESTEĞİ VE 10 GÜN İZİN HAKKI

▪️Koruyucu aile olanlara, çocukla aile arasındaki uyum sürecine katkı sunmak amacıyla çocuğun tesliminden itibaren 10 gün izin hakkı tanınacak. Bu düzenlemeyle koruyucu aileliğin desteklenmesi ve teşvik edilmesi hedefleniyor.

▪️Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) uygulaması kanuni statüye kavuşturulacak. Devlet korumasından ayrılan ve üniversite eğitimine devam eden gençlere 25 yaşına kadar destek verilebilecek.

▪️Kadın konukevlerinde kalan kadın ve çocuklara harçlık verilmesine ilişkin düzenleme yapılacak. Bu kapsamda, aylık net asgari tutarın 1/30’u kadar herhangi bir kesinti yapmadan ödeme yapılması öngörülüyor.

▪️Teklifle çocukların kurum bakımından ziyade aile ortamında büyümesini teşvik eden düzenlemeler yapılıyor. Buna göre; koruyucu ailelerin isteğe bağlı sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması öngörülüyor.

▪️Çocuklara yönelik hizmetlerde ihtisaslaşmış bakım modelleri oluşturulacak. Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Merkezleri kurulacak.

▪️Devlet korumasında büyüyen gençlerin kamuda istihdam edilmesine yönelik yeni kriterler getiriliyor. Kuruluş bakımı veya koruyucu aile hizmetinden yararlanma süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Bu süre zarfında gençlerin izin almadan yurttan ayrılmaması öngörülüyor.



