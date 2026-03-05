İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Kuveyt’in Mübarek el-Kebir Limanı’nın güneydoğusunda demirli bir petrol tankerinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Tankerin batmaya başladığı ve denize petrol sızdığı belirtilirken, Kuveyt İçişleri Bakanlığı olayın ülke kara sularında yaşandığı iddiasını yalanladı.

İngiltere Deniz Ticaret Örgütünden (UKMTO) yapılan açıklamada, Kuveyt'in Mübarek el-Kebir Limanı'nın yaklaşık 55 kilometre güneydoğusunda bir petrol tankerinde bir patlamanın meydana geldiği aktarıldı.

Açıklamada, bölgede demir atmış bir tankerin kaptanının, geminin sol tarafında patlama gördüğünü ve küçük bir teknenin bölgeden uzaklaştığını bildirdiği ifade edildi.

DENİZE PETROL AKTI

Petrol tankerinin batmaya başladığı ve denize petrol aktığı belirtilen açıklamada, yangın çıkmadığı vurgulandı. Mürettebatın yara almadığı ve güvende olduğu kaydedildi.

KUVEYT YALANLADI!

Kuveyt İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, petrol tankerindeki patlamanın Mübarek el-Kebir Limanı açıklarında meydana geldiği yalanlandı.

Açıklamada, söz konusu olayın Kuveyt kara sularının dışında, Mübarek el-Kebir Limanı'ndan en az 60 kilometre uzakta meydana geldiği kaydedildi.

