Anadolu Ajansı
Katar'dan acil tahliye kararı! ABD Büyükelçiliği çevresi boşaltılıyor
Katar, güvenlik gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği yakınında yaşayanları tahliye etmeye başladığını duyurdu. Yetkililer, tahliye edilenlere alternatif konaklama imkânı sağlandığını açıkladı.
Özetle
Kaydet
Dünya 3 saat önce
Katar İçişleri Bakanlığı, kamu güvenliği gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladığını duyurdu.
- Tahliyeler, kamu güvenliği gerekçesiyle geçici bir önlem olarak uygulanmaktadır.
- Tahliye edilenlere alternatif konaklama yerleri sağlanmaktadır.
Katar İçişleri Bakanlığı, "kamu güvenliği gerekçesiyle" ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, kamu güvenliği gerekçesiyle geçici bir önlem olarak ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanların tahliye edilmesine başlandığı bildirildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Katar’da üçlü Eurofighter zirvesi
Bakanlığın açıklamasında tahliye edilenlere alternatif konaklama yerlerinin sağlandığı da belirtildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR