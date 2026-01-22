Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı tedarik sürecinde önemli bir adım Katar’da atıldı. Millî Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun Katar ve İngiltere hava kuvvetleri komutanlarıyla üçlü toplantı gerçekleştirdiğini, ilk uçağın şubat ayı sonuna kadar teslim edilmesinin beklendiğini açıkladı.

Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı tedarik sürecinde Katar’da bir toplantı gerçekleştirildi. Açıklama Millî Savunma Bakanlığından geldi.

Bakanlık’tan yapılan yazılı açıklamada Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun Katar’ın başkenti Doha’ya gittiği belirtildi. Açıklamada Kadıoğlu’nun Doha ziyareti kapsamında Katar ve İngiltere Hava Kuvvetleri Komutanı’nın da katılımıyla üçlü toplantıya katıldığı vurgulandı.

Türkiye’nin Eurofighter savaş uçağı temin sürecinde Katar envanterinde bulunan 12 uçağı satın alacağı duyurulmuştu. Edinilen bilgilere müzakerelerin tamamlanmasının ardından ilk Eurofighter’in şubat ayı sonuna kadar Türkiye’ye teslim edilmesi bekleniyor. Ayrıca savaş uçakları için Türk pilotların eğitim süreçlerinin başladığı da öğrenildi. Daha önce İngiltere ile 20 Eurofighter savaş uçağı alımı için sözleşme imzalayan Türkiye, Umman Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan 12 Eurofighter’ı satın alacak. Eurofighter, Avrupa’nın en büyük üç savunma şirketi olan İngiliz BAE Systems, Fransız Airbus ve İtalyan Leonardo’dan oluşan bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.

Radar gizliliğine yönelik materyaller kullanılarak sağlam bir gövdede üretilen uçak, en gelişmiş sensörler ile kontrol ve silah sistemlerini bir araya getirerek optimum muharebe kabiliyeti sunuyor.

