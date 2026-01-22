Barclays Küresel Ekonomik Araştırma Başkanı Christian Keller, Türkiye ekonomisinde enflasyonun düşüş eğilimini sürdürdüğünü belirterek, enflasyon ve para politikasının güven verdiğini ve yatırımı cazip kıldığını söyledi.

Keller, “Enflasyonun bu yıl sürekli olarak düşeceğini görüyoruz. Merkez Bankası politikasını bu enflasyon patikasına göre ayarlıyor. Politika faizlerini ancak enflasyonun düştüğünü gördüğünde veya bunu net bir şekilde öngörebildiğinde değiştiriyor. Böylece olayların arkasından sürüklenmiyor ve yatırımcılar reel faizin belirli bir seviyede olacağına güvenebiliyor. Bu da yatırımı cazip kılıyor” dedi.

