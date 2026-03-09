İsviçre’de 20 yaşındaki Vera Çelik, Sosyal Demokrat Parti’den seçilerek Zürih Belediye Meclisi’ne giren başörtülü ilk üye oldu. Çelik’in seçimi, Türk toplumu ve diplomatik temsilciler tarafından sevinçle karşılandı.

Vera Çelik, Zürih'in 10. bölgesinde İsviçre Sosyal Demokrat Partisi'nden (SP) yeni Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi.

ZÜRİH'TE BAŞÖRTÜLÜ İLK BELEDİYE MECLİS ÜYESİ OLDU

Belediye Meclis Üyesi seçimleri sonuçlarına göre, 20 yaşındaki Çelik 4 bin 772 oyla bu göreve seçildi. Diş hekimi asistanı olarak eğitim alan Çelik, Zürih'te başörtülü ilk Belediye Meclis Üyesi oldu. Çelik, uzun yıllardır başörtüsü yasağı ile İslam karşıtlığının yanı sıra sosyal adalet ve ayrımcılığa karşı mücadele veriyor.

İsviçre'de Türklerin buluşma noktası olan Post Gazetesi'nin sahibi ve genel yayın yönetmeni Ömür Çelik'in kızı da olan Çelik'in çabalarıyla İsviçre'nin en büyük ikinci partisi SP’de geçen öğretmenlerin başörtüsü takmasına "evet" diyen karar parti kongresinden geçmişti.

TÜRKLERİ SEVİNDİRDİ

İsviçre ana akım medyasında sık sık başörtüsü yasağına ve İslam karşıtlığına karşı verdiği mücadeleyle gündeme gelen Çelik'in Zürih'ten seçilmesi Türk toplumunda sevinçle karşılandı.

BÜYÜKELÇİ İNCESU VE BAŞKANSOLOS'TAN TEBRİK

Türkiye'nin Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu, seçim sonuçlarının ardından Çelik'i arayıp tebrik ederken, babası Ömür Çelik'e de tebrik mesajı yolladı.

İncesu, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününde bize daha güzel bir hediye olamazdı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Fazlı Çorman, Çelik'i arayıp başarısından dolayı tebrik etti. Çorman, Çelik'e çalışmalarında başarılar diledi.

