Bayrak indirme olayına tepkiler büyüyor. Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırı, kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Peki, bayrak indirme olayı nedir? Hekes neden bayrak paylaşıyor?

Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşları tarafından Türk bayrağına hain bir saldırı gerçekleştirildi. Olaylar sırasında Nusaybin–Kamışlı sınırında bir Türk bayrağının indirildiği görüntüler sosyal medyada yayıldı. Görüntülülerde YPG bayrağı taşıyan bir kişi görülüyordu.

TEPKİLER BÜYÜYOR

Saldırı görüntülerinin yayılmasının ardından çok sayıda vatandaş, tepkisini göstermek amacıyla sosyal medya hesaplarından Türk Bayrağı paylaşımları yapmaya başladı.Vatandaşlar, Türk bayrağına yönelik saldırıyı sert bir dille kınarken, yapılan paylaşımlarla birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.



Türk Bayrağı paylaşımlarıyla tepkiler sürüyor! Bayrak indirme olayı nedir?

SİYASİ İSİMLERDEN TEPKİLER

ÖMER ÇELİK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı lanetliyoruz. Suriye tarafındaki terör örgütü SDG yandaşları tarafından Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıya en net ve güçlü karşılık verilecektir. Bayrağımız tüm değerlerimizin sembolüdür. Değerlerimize saldıranlar bunun bedelini muhakkak ödeyecektir."



Türk Bayrağı paylaşımlarıyla tepkiler sürüyor! Bayrak indirme olayı nedir?

ALİ YERLİKAYA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı bayrağımıza yönelik YPG terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyoruz. Bu alçak provokasyon, milletimizin birlik ve beraberliğini hedef alan, 'Terörsüz Türkiye' yürüyüşümüzü sekteye uğratma çabasından başka bir şey değildir. Bu provokatörler aklından çıkarmasın, ay yıldızlı bayrağımız, şehitlerimizin emaneti, milletimizin namusudur.

Bayrağımız için milletimizin her bir ferdi şehadete yürümekten asla geri durmaz. Bayrağımıza uzanan her kirli el, tarih boyunca hak ettiği cezayı bulmuştur ve her daim bulacaktır. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. Kardeşliğimize pusu kuranlara karşı en büyük cevabımız, daha fazla kenetlenmek, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için canla, başla çalışmaktır."

ALPARSLAN BAYRAKTAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Nusaybin-Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarınca şanlı bayrağımıza yapılan alçak saldırıyı en sert biçimde lanetliyorum. Ay yıldızlı bayrağımız bu coğrafyadaki tüm mazlumların sığınağı, hepimizin ortak sembolüdür. Devletimiz, bayrağımıza yapılan bu saygısızlığın bedelini muhakkak ödetecektir."

Türk Bayrağı paylaşımlarıyla tepkiler sürüyor! Bayrak indirme olayı nedir?

MURAT KURUM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı bayrağımıza yönelik provokasyona soyunanlar ateşle oynamıştır. Bayrağımız hedefse, cevabımız nettir: Devletimiz gerekeni yapacaktır." ifadelerine yer verdi.

EFKAN ALA

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, NSosyal hesabından, terör örgütü YPG/SDG yandaşlarının Türk bayrağına saldırısına ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu hassas dönemde, iç cephemizi her türlü tehdide karşı güçlendirmek için kararlılığımız tamdır. Kardeşliğimize gölge düşürmeye yönelik her türlü menfur girişim ile terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefimize yönelik tüm provokatif eylemlerin karşısında olacak, ülkemizi ve ortak değerlerimizi hedef alan eylemlere asla izin vermeyeceğiz. Milletçe kenetlenerek, birliğimizi muhafaza edecek ve daha müreffeh bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz."





Haberle İlgili Daha Fazlası