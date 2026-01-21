ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas J. Barrack Jr., ABD'nin DEAŞ'a karşı birincil ortağı olan terör örgütü YPG'ye ihtiyacının sona erdiğini duyurmuştu. ABD'li New York Times (NYT) gazetesi tarafından yapılan analizde Barrack'ın yorumları değerlendirildi. NYT, "Barrack'ın bu açıklamaları YPG'ye ölümcül bir darbe niteliğindeydi. YPG'nin korkuları gerçek oldu" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas J. Barrack Jr., ABD’nin DEAŞ terör örgütüne karşı mücadelede artık terör örgütü YPG’ye birincil ortak olarak güvenme ihtiyacının kalmadığını ve Suriye hükümetinin güvenlik görevlerini üstlenmeye hazır olduğunu duyurdu.

Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre Barrack’ın bu yorumları, ABD’nin Ortadoğu’daki uzun süreli müttefiklerinden olan YPG’ye yönelik politikasında önemli bir değişimin sinyali olarak algılandı. Açıklama aynı zamanda, Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara’ya duyulan güvenin arttığını da gösterdi.

Barrack, X'te yaptığı paylaşımda, "Bugün durum köklü bir şekilde değişti. YPG’nin sahadaki birincil DEAŞ karşıtı güç olarak orijinal amacı büyük ölçüde sona erdi, zira Şam artık DEAŞ tutuklu tesisleri ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik sorumluluklarını devralmaya hem istekli hem de konumlanmış durumda” ifadelerini kullandı.

Barrack, 18 Ocak Mutabakatı'na da atıfta bulunarak, "Bu durum Kürtler için eşsiz bir fırsat sağlıyor, yeni Suriye devletine entegrasyon, tam vatandaşlık hakları, Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınma, Kürt dili ve kültürünün anayasal olarak korunması ve iç savaş kaosunda YPG'nin sahip olduğu yarı özerkliğin çok ötesinde yönetimde yer alma imkanı sunuyor. Riskler devam etse de ABD, Kürt hakları ve DEAŞ karşıtı işbirliği konusunda güvenceler için baskı yapıyor. Alternatifi, uzamış ayrılık, istikrarsızlığa veya DEAŞ'in yeniden canlanmasına davetiye çıkarabilir. ABD diplomasisiyle desteklenen bu entegrasyon, Kürtlerin tanınmış bir Suriye ulus devleti içinde kalıcı haklar ve güvenlik elde etmeleri için bugüne kadarki en güçlü şansı temsil ediyor" açıklamasını yaptı.

NTY: YPG İÇİN GERİ DÖNÜLMEZ BİR DARBE

NYT, “Barrack'ın bu açıklaması, bir zamanlar Suriye'nin kuzeydoğusundaki en güçlü kuvvet olan ve DEAŞ ile mücadelede yıllarca Amerikan desteğiyle çalışan YPG için ölümcül bir darbe niteliğindeydi. YPG, El-Şara’nın tüm ülke üzerindeki otoritesini pekiştirmeye çalışırken başa çıkmak zorunda olduğu en güçlü milisti” değerlendirmesinde bulundu.

Son bir hafta içinde ağır kayıplar yaşayan terör örgütü YPG, geçtiğimiz Pazar günü Suriye hükümeti ile ateşkes ve entegrasyon anlaşması imzaladı. YPG, anlaşmanın bir parçası olarak güçlerini Suriye ordusuyla birleştirmeyi, petrol sahaları ve varlıklarının kontrolünden vazgeçmeyi ve DEAŞ tutuklularının bulunduğu hapishaneler de dahil olmak üzere güvenlik altyapısının kontrolünü devretmeyi kabul etti.

Diğer taraftan, haberde Barrack'ın duyurusunun, “ABD'nin YPG ile ortaklığını, Kasım ayında ABD liderliğindeki DEAŞ'i yenme küresel koalisyonuna katılmayı kabul eden merkezi hükümetle takas ettiği, yönündeki korkularını gerçeğe dönüştürdüğü” belirtildi.

