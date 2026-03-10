ABD ile İran arasındaki gerilimde karşılıklı "Hürmüz" restleşmesi en üst seviyeye çıktı. Trump’ın "Hürmüz Boğazı engellenirse 20 kat daha sert vururuz" tehdidine İran Devrim Muhafızları’ndan "Şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin" cevabı geldi.

Dün ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan petrol akışını engellemesi durumunda Washington’un İran’a şimdiye kadarki saldırılardan 20 kat daha sert karşılık vereceğini açıkladı.

Bugün ise bu tehdide cevap İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri’den geldi.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA Putin devrede! ABD ve İran liderleriyle görüştü

Tengsiri, “İran’a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin” dedi.

YAPTIRIMLARI KALDIRMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, dün, Orta Doğu'da artan gerilimle yükselen enerji fiyatlarını dizginlemek amacıyla petrolle ilgili bazı yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.

Trump, "Fiyatları düşürmek için petrolle ilgili bazı yaptırımları da kaldırıyoruz. (Hürmüz) Boğaz açılana kadar yaptırımları kaldıracağız. Sonra kim bilir, belki de yaptırım uygulamamız gerekmeyecek." ifadelerini kullandı.

G7 ve AB ülkelerinin, Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole yönelik ithalat yasağı ve varil başına 60 dolar tavan fiyat kararları, 5 Aralık 2022'de uygulamaya girmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası