Trabzonsporlu oyuncular, teknik ekip ve yöneticiler, Orhan Kaynak'ın vefat haberini aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadı.

Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Orhan Kaynak, tesislerde geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADINDI

Trabzonspor'da futbolcular, antrenör ve yöneticiler, Orhan Kaynak'ın vefat haberini aldıktan sonra büyük üzüntü yaşadı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde Orhan Kaynak'tan gelecek iyi haberi bekleyen bordo mavililerde oyuncu, teknik ekip ve yöneticiler, gelen acı haberle sarsıldı.

BİRÇOK TAKIMDA GÖREV YAPTI

Eskişehirspor, Sivasspor, Rizespor ve Adana Demirspor takımlarından yardımcı antrenör olarak görev yapan Orhan Kaynak; Sarıyer, Elazığspor ve Boluspor'da teknik direktör olarak çalıştı.

