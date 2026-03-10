ABD Enerji Bakanı Chris Wright, Hürmüz Boğazı’nda petrol tankerine eskort yaptıklarını duyurdu, paylaşımı kısa süre sonra sildi. ABD yetkilileri ise bunu yalanlayarak donanmanın henüz tankere eşlik etmediğini bildirdi.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Donanması’nın Hürmüz Boğazı’nda bir petrol tankerine eskortluk ettiğini ve tankerin başarılı şekilde boğazı geçtiğini açıkladı.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, küresel enerjinin istikrarını koruyor. ABD Donanması, petrol akışını sağlamak için bir tankeri Hürmüz’den başarıyla geçirdi" ifadelerini kullandı.

Ancak Wright’ın kısa süre sonra bu mesajı silmesi ve ABD’li yetkililerin "Henüz böyle bir eşlik görevi yapılmadı" diyerek bakanı yalanlaması, Beyaz Saray hattında koordinasyon sorunlarını gündeme getirdi.

HÜRMÜZ RESTLEŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada, İran’ın petrol akışını engellemesi durumunda Washington’un şimdiye kadarki saldırılardan 20 kat daha sert bir karşılık vereceğini duyurmuştu.

Trump'ın bu tehdidine cevap gecikmedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri, doğrudan ABD'yi hedef alarak şu resti çekti:

"İran’a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin."

ENERJİ FİYATLARI İÇİN YAPTIRIM HAMLESİ

Gerilimin gölgesinde Trump, enerji fiyatlarını dizginlemek adına stratejik bir geri adım atarak petrolle ilgili bazı yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Boğaz açılana kadar yaptırımların askıya alınacağını belirten Trump, bu hamleyle hem küresel piyasaları rahatlatmayı hem de bölgedeki tıkanıklığı aşmayı hedefliyor.

Öte yandan, 5 Aralık 2022'de uygulamaya giren G7 ve AB ülkelerinin Rus petrolüne yönelik tavan fiyat ve ithalat yasağı kararları devam ederken, Hürmüz’deki bu yeni krizin küresel enerji güvenliğini nasıl etkileyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası