ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, YPG’nin DEAŞ’a karşı bir güç olarak ortaya çıkış amacının büyük ölçüde sona erdiğini belirterek, Suriye’de Kürtler için en önemli fırsatın Esad sonrası geçiş sürecinde yeni hükümetle entegrasyon olduğunu söyledi.

ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barrack, "Şu anda Suriye'deki Kürtler için en büyük fırsat, Devlet Başkanı Ahmed Şara liderliğindeki yeni hükümetin Esad sonrası geçiş sürecinde yatmaktadır" dedi.

Barrack, terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) terör örgütü DEAŞ’a karşı güç olarak kullanılmasının büyük ölçüde sona erdiğini belirterek, "Suriye artık terörle mücadelede ABD ile işbirliği yapacak, tanınmış bir merkezi hükümete sahiptir. Bu durum, ABD-SDG ortaklığının mantığını değiştirmektedir: Şam'ın artık DEAŞ gözaltı tesisleri ve kamplarının kontrolü de dahil olmak üzere güvenlik sorumluluklarını üstlenmeye hem istekli hem de hazır olmasıyla, SDG'nin sahadaki birincil anti-DEAŞ gücü olma yönündeki asıl amacı büyük ölçüde sona ermiştir." diye konuştu.

Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri'nin odaklandığı iki konu olduğunu söyleyen Barrack, "Şu anda SDG tarafından korunan ve DEAŞ mahkumlarının tutulduğu hapishane tesislerinin güvenliğini sağlamak. SDG'nin barışçıl entegrasyonuna ve Suriye'deki Kürt nüfusunun tarihi, tam bir Suriye vatandaşlığına siyasi katılımına izin vermek için SDG ile Suriye Hükümeti arasındaki görüşmeleri kolaylaştırmak." açıklamasında bulundu.

