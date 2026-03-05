Azerbaycan basını, Nahçıvan Uluslararası Havalimanı'na insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlendiğini bildirdi. Konuya ilişkin resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmadı.

Azerbaycan basınından AzerNEWS, İran'a ait olduğu iddia edilen bir insansız hava aracının (İHA) Nahçıvan Havalimanı'na düştüğünü öne sürdü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı başta olmak üzere resmi kurumlardan konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Azerbaycan basını duyurdu: Nahçıvan Havalimanı'na İHA saldırısı

Ayrıntılar geliyor...

