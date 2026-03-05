Uzun süredir kuraklık alarmı verilen Tekirdağ’da deniz yaklaşık 7 metre çekildi. Suyun çekilmesi ile birlikte ‘kral yolu’ olarak bilinen kayalık alanlar ortaya çıktı. Yeniden beliren yol, martıların toplanma yeri oldu.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde her yıl olduğu gibi bu yıl da deniz suyu çekildi. Yaklaşık 7 metre çekilen suyun altında kalan kentte "Kral Yolu" olarak bilinen yolun bir kısmı su yüzeyine çıktı.

Kent sakinleri, denizdeki çekilme sonucu ortaya çıkan durumu cep telefonlarıyla görüntülerken, denizin çekildiği bölgede onlarca martı da kayalıkların üzerinde toplandı.

Deniz çekilince ortaya çıkan miras! Krallarındı artık martıların oldu

HER YIL ÇEKİLME OLUYOR

Ortaya çıkan görüntüler sahilde yürüyüş yapan vatandaşların da ilgisini çekti. Denizin çekildiği alan dron ile havadan görüntülenirken, deniz çekilmesinin her yıl bu mevsimde meydana geldiği belirtildi.

"DÖNEMSEL BİR DURUM"

Dr. İlker Eroğlu, deniz suyunun çekilmesinin olağanüstü bir durum olmadığını belirterek “İnsanların denizin çekilmesinden dolayı tedirginlik yaşamasına gerek yok. Dönemsel olarak belli mevsimlerde rüzgarın hep aynı yönde esmesiyle beraber ortaya çıkan bir durum. Özellikle alçak kıyılarda çekilmeler belirgin bir şekilde gözükmektedir” diye konuştu.

Eroğlu, çekilmenin meteorolojik bir durumdan kaynaklandığını ifade etti.

BARAJLARDA DOLULUK DÜŞMÜŞTÜ

Bu yıl Trakya'da kuraklık nedeniyle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 barajdaki ortalama doluluk oranı yüzde 26'ya düşmüştü. DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da DSİ sorumluluğundaki barajların doluluk oranlarının bölgenin yağış almaması ve kuraklık nedeniyle nisan ayından beri azaldığı belirtilmişti.

Bölgedeki 14 barajda ortalama doluluk oranı, geçen yılın eylül ayı verilerinin yüzde 11 altında kalmıştı. Trakya'da 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajdaki toplam su miktarı 287 milyon 318 bin metreküp ölçülmüştü.

