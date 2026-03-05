Ankara'da komşularıyla tartışırken sinir krizi geçiren kadın, balkonundaki eşyaları yola attı. O anlar çevredekiler tarafından da kayıt altına alındı.

2 gün önce Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde iddialara göre, komşularıyla bilinmeyen bir nedenle tartışan kadın, sinir krizi geçirdi.

KÜFÜR EDİP EŞYALARI FIRLATTI

Kadın, balkonundaki dolu su şişeleri ile diğer eşyaları yola atarak çevreye zarar vermeye başladı. Bağırarak küfür eden kadının o anları ise bir komşusu tarafından kayda alındı. Kadın ile komşuları arasında uzun zamandır husumet olduğu ve daha önce de çok kez birbirleri hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi.

