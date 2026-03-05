Esenyurt’ta komşuları olan baba-oğulun sopalarla darp ve tehdit ettiği Altay çifti, korkudan evden çıkamaz hale geldi. Darp edilen 65 yaşındaki Hatice Altay, “Kafamı yardı 7 dikiş atıldı. Koluma vurdu, mosmor halde. Tabutumuz gelecek bir dahaki sefere” dedi.

Esenyurt’ta Osmangazi Mahallesi'nde kapı önünde komşuları ile çay içen 65 yaşındaki Hatice Altay ve eşi, neye uğradığını şaşırdı. Apartman sakini bir kişi ve babası yaşlı çifti önce küfür ve tehditlerle uyardı. Daha sonra ise darp etti.

Zincirleme komşu dehşeti! Darp, tehdit, takip… Yaşlı çift evden çıkamaz hale geldi

KORKU İLE YAŞIYORLAR

Yaşlı çifti ve genç kızlarını sopa ve sandalye ile döven baba-oğul, daha sonra da dairenin giriş kapısını tekmeleyerek eve girmeye çalıştı. Aileye uygulanan sistematik şiddet devam ederken, aile fertleri saldırgan komşuyla karşılaşmamak için evden çıkmaz hale geldi. Çok kez polisin gözaltına aldığı komşularının serbest kalmasına tepki gösteren çift, hayatlarının tehlikede olduğunu belirtti.

“KAFAMI YARDI 7 DİKİŞ ATILDI”

Yaklaşık 1 yıldır komşuları nedeniyle korku dolu günler yaşadıklarını ifade eden 65 yaşındaki Hatice Altay, şunları söyledi:

Dışarı çıktığımızda dayak yiyoruz. Bakın yaptığını görüyorsunuz, bir dahakine tabutla geleceğiz. Dün markete gittik, dönerken köşede bizi bekliyordu, görünce küfür etmeye başladı. Ben elimdeki sopayla korkutmaya çalıştım, elimden sopayı aldı bizi dövmeye başladı. İlk önce bana vurdu, kafamı yardı 7 dikiş atıldı. Koluma vurdu, mosmor halde. Daha sonra beyime vurdu, biz bağırmaya başlayınca ise koşarak kaçtı. Olayın ardından ise ambulans geldi ve hastaneye götürdüler bizi. Bu olay geçen yaz başladı.

“SÜREKLİ BİZE SALDIRIYOR”

Dehşeti yaşayan yaşlı kadın “Bize ‘Neden burada çay içiyorsunuz' diyerek bağırdı. Neden diye sorduğumuzda çocuğun babası bize sandalye ile saldırdı. Önce komşuyu yerde sürükledi, sonra bize saldırdı. Müdahale edenlere ise bıçak çekti. Sürekli bize saldırıyor” dedi.

“ELEKTRİĞİMİ KESİYOR”

Saldırgan komşusunun sürekli elektriklerini de kestiğini söyleyen Altay “Önceleri küfür ediyordu, sonrasında darp etmeye başladı. Evime de saldırdı, kapımı tekmeledi, elektriğimi kesiyor sürekli olarak. Evime geldiğinde ise ağlayarak eşimi ve kızımı aradım eve sakın gelme dedim. Hala o günden sonra kapım tam olarak kapanmıyor” diye konuştu.

