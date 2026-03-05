Trendyol Süper Lig’de haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 7 Mart Cumartesi akşamı Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadelede düdüğü FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün’e verdi. Ozan Ergün kimdir, hangi maçları yönetti merak edilirken dev derbiye dair tüm detaylar netlik kazanmaya başladı.

Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray mücadelesi saat 20.00’de başlayacak. Şampiyonluk yarışındaki kritik karşılaşmada hakemlik görevini üstlenecek olan Ozan Ergün'ün kariyeri ve yönettiği maçlar da merak konusu oldu. İşte, Ozan Ergün'ün yönettiği maçlar ve kariyer geçmişi...

OZAN ERGÜN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İstanbul doğumlu olan Ozan Ergün 1992 yılında dünyaya geldi. Mühendislik eğitimi bulunan Ergün hakemlik kariyerine 2013 yılında başladı.

Alt liglerde deneyim kazandıktan sonra 2022 yılından itibaren Süper Lig’de görev almaya başladı. Üst klasman hakemi olarak görev yapan Ozan Ergün 2026 yılında FIFA kokartı alarak uluslararası hakemler arasına katıldı.

Ozan Ergün kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak olması ile Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi gündeme geldi.



OZAN ERGÜN YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Ozan Ergün’ün bu sezon görev aldığı Beşiktaş ve Galatasaray maçları:

Galatasaray: 3 - Fatih Karagümrük: 0

Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 2

Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 3

Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 3

Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 0

Beşiktaş: 4 - Göztepe: 0

Ozan Ergün'ün son yönettiği maçlar:

