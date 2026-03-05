Orta Doğu’daki savaş altıncı gününde de sürerken, Fransa’dan kritik bir hamle geldi. Fransız ordusu, Orta Doğu'daki Fransız askeri üslerinin ABD uçakları tarafından 'geçici olarak' kullanılmasına izin verdiğini açıkladı.

Savaşın ortasında Fransadan kritik karar! Askeri üsler ABDnin kullanımına açılıyor

FRANSA'DAN KRİTİK KARAR

AFP’ye açıklamalarda bulunan Fransız Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü, ABD uçaklarının Fransa'nın bölgedeki tüm askeri üslerine erişim hakkı elde ettiğini belirterek, söz konusu düzenlemenin ‘kalıcı olmadığını’ vurguladı.

Fransa’nın Birleşik Arap Emirlikleri’nde bir hava üssü, Ürdün’de konuşlandırılmış savaş uçakları ve bölgeye yakın konumdaki Cibuti’de de bir hava üssü bulunuyor. Bu üsler, bölgedeki operasyonlar, istihbarat faaliyetleri ve askeri koordinasyon açısından stratejik önem taşıyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, salı günü yaptığı açıklamada ABD ve İsrail’in Cumartesi gününden bu yana İran’da yürüttüğü askeri operasyonların “uluslararası hukuk çerçevesinin dışında” gerçekleştirildiğini ifade etmişti.

Öte yandan İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın da başlangıçta ABD’nin İngiltere’deki hava üslerini kullanmasına izin vermediği, daha sonra ise Washington’ın “sınırlı ve belirli bir savunma amacı” için iki İngiliz askeri üssünü kullanma talebini kabul ettiği biliniyor.

