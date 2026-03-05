İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sürerken İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’un güneyindeki Dahiye’de yüz binlerce insanın yaşadığı mahalleler için sürgün ve saldırı tehdidi yayımladı.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sürerken, İsrail Lübnan geneline de hava saldırıları başlattığını duyurmuş, başkent Beyrut'u hedef almıştı. İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

İsrail ordusu bu kez de Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki yüz binlerce fazla insanın yaşadığı Dahiye için sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladı.

4 MAHALLEYE ACİL TAHLİYE ÇAĞRISI

ABD merkezli X şirketinin hesabından bir açıklama yapan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen tahliye edilmesi çağrısı yaptı.

“EVLERİNİZİ DERHAL BOŞALTIN”

Burc el Baracine ve Hades mahallelerinde ikamet edenlerin Beyrut-Şam yolu üzerinden Cebel-i Lübnan'a doğru, Hureyk ve Şiyah mahallelerinde yaşayanların Beyrut-Trablus yolu üzerinden kuzeye doğru gitmelerini isteyen İsrail Ordu Sözcüsü Adraee, "Hayatınızı kurtarın ve evlerinizi derhal boşaltın. Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınızı tehlikeye atabilir” diyerek seslendi.

LÜBNAN’I HEDEF ALMIŞTI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

527 KİŞİ YARALANMIŞTI

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 77'ye, yaralıların ise 527'ye yükseldiğini açıklamıştı.

PEŞ PEŞE SALDIRILAR

İsrail ordusu yakın zamanda yaptıkları hava saldırıları sonrasında Dahiye'deki Hureyk, Camus, Hedes ve Leyleki mahallelerine saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Beyrut'ta Hizbullah'a ait altyapılara saldırılar başlatıldığı" ifade edildi. İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki birçok beldeyi hava saldırılarıyla hedef almıştı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu ülkenin güneyindeki Mahmudiye, Suvayri, Arzun Şahhur, Arnun, Yahmur Şakif, Yatir ve Ramya beldelerini hava saldırılarıyla vurmuştu. Sur kentinde Sadikin ve Kefra beldeleri arasındaki Kerim Vadisi'ne hava saldırıları düzenlenmiş, Nebatiye vilayetine bağlı Cıdeydet Mercayun beldesine misket bombası atmıştı.

