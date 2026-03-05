TOKİ, Ankara Merkez ilçelerinde yürütülen sosyal konut projesine ilişkin yeni bir duyuru yayımladı. 3 Mart 2026’da gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurasında sistem kaynaklı bir teknik aksaklık nedeniyle 497 hak sahibinin eksik belirlendiği tespit edildi. Yapılan açıklamayla 227 şehit yakını ve gazi doğrudan hak sahibi olduğu, kalan 270 konut için ek kura çekilişinin tarihi açıklandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara’da yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yapılan kura çekilişi sonrası yeni bir açıklamada bulundu. "Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) ilçelerini kapsayan projede teknik hata nedeniyle eksik belirlenen hak sahipleri için ek kura düzenleneceği bildirildi.

SİSTEMSEL HATA

İnceleme sonucunda, kura çekilişi sırasında sistemden kaynaklanan bir teknik aksaklık nedeniyle 497 hak sahibinin eksik belirlendiği tespit edildi.

TOKİ Ankara ek kura tarihi açıklandı! 270 konut için yeniden kura çekilecek

ŞEHİT YAKINI VE GAZİLER DOĞRUDAN HAK SAHİBİ

Eksik belirlenen 497 kişilik kontenjanın 227’sinin "Şehit Yakını ve Gazi" kategorisinde olduğu açıklandı. İlgili kategoriye ayrılan özel kontenjan usulleri gereği, bu gruptaki 227 vatandaşın herhangi bir yeni kuraya gerek kalmaksızın doğrudan hak sahibi olarak sisteme tanımlandığı bildirildi.

TOKİ ANKARA EK KURALAR NE ZAMAN?

Sistem hatasından etkilenen diğer 270 hak sahibinin belirlenmesi için ise ek bir kura çekilişi düzenlenecek. Konuya ilişkin TOKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kalan 270 adet hak sahipliği için hak sahibi belirleme kura çekilişi, 06 Mart 2026 tarihinde saat 10:00'da İdaremizin YouTube hesabı üzerinden canlı yayımlanacak kura ile gerçekleştirilecektir.

Vatandaşların çekilişi şeffaflık ilkesi gereği çevrim içi ortamda takip edebileceği, kura sonuçlarının ise çekilişin ardından E-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabileceği kaydedildi.

