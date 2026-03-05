Hatay’ın Dörtyol ilçesi, Adıyaman’daki Atatürk Barajı Gölü ve Mardin’in Nusaybin ilçesi yakınlarına düşen füze parçalarına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Parçaların Türkiye’yi hedef alan bir saldırıya ait olmadığı, Doğu Akdeniz’de ABD’nin Gerald Ford uçak gemisine yönelik İran’dan ateşlenen füzelerin, bölgede konuşlu bir destroyerden atılan önleme füzeleriyle etkisiz hale getirilmesi sırasında ortaya çıktığı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün yaptığı açıklamada İran’dan ateşlenerek Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türkiye yönüne ilerlediği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından havada imha edildiğini duyurmuştu. MSB, Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın da bu önleme sırasında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğunu belirtmiş, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirmişti.

Söz konusu gelişmenin ardından İran Silahlı Kuvvetleri de bugün devlet medyası aracılığıyla bir açıklama yaparak Türkiye’nin egemenliğine saygı duyduklarını ve Türk topraklarına yönelik herhangi bir füze atışı yapılmadığını savundu. Tahran yönetimi, bölgedeki askeri hareketliliğin Türkiye’yi hedef almadığını ifade etti.

ATATÜRK BARAJ GÖLÜ'NE FÜZE DÜŞTÜ

Tüm bu gelişmelerin ardından bugün Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Bakacak köyü yakınlarında Atatürk Baraj Gölü’ne iki parça halinde düşen füze parçalarını gören köylüler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, su içerisinde bulunan füze parçalarından birini çıkartarak inceleme yapılmak üzere jandarma komutanlığına götürdü.

Gölde olduğu değerlendirilen diğer parçanın bulunması için ise arama çalışması başlatıldı. Ekipler hem su altında hem de çevredeki tarım arazilerinde detaylı inceleme yürütüyor.

"PARÇA BÜYÜKSE ÇIKARAMAYIZ"

Öte yandan İskenderun Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler de bölgeye sevk edildi. Sahil güvenlik ekipleri baraj içerisinde su altı cihazlarıyla tarama çalışması gerçekleştiriyor. Göle düşen parçanın büyük olması halinde çıkarılmasının mümkün olmayabileceği öğrenildi.

"TÜRKİYE HEDEFLENEREK ATILMADI"

Hatay Dörtyol ilçesi ile Adıyaman Atatürk Barajı Gölü, Mardin Nusaybin ilçesi yakınlarına düşen füze parçalarının Türkiye hedeflenerek atılmadığı öğrenildi.

Doğu Akdeniz’de bulunan Amerika’nın en büyük uçak gemisi Gerald Ford’a yönelik İran’dan atılan füzelerin Doğu Akdeniz'de büyük gemiyi savunmak için konuşlandırılan bir destroyerden atılan imha füzeleri ile devre dışı bırakıldığı öğrenildi.

