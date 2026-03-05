MİT, Suriye'de DEAŞ operasyonu düzenledi. Şam merkezli operasyonda sabotaj eylemleri düzenleyen 3 DEAŞ mensubu yakalandı.

MİT’in istihbari çalışmaları sonucu DEAŞ’a ait bir hücre tespit edildi. MİT elde ettiği istihbaratı Suriye İç Güvenlik Servisi Komutanlığı ve Suriye Genel İstihbarat Servisi ile paylaştı.

Suriye istihbaratı tespit edilen hücre üyeleri ve faaliyetleri takibe aldı. Adım adım takip edilen hücre üyelerinin tam konumları tespit edildi.

3 TERÖRİST YAKALANDI

Hücreye gerçekleştirilen baskın sonucu DEAŞ üyesi Ömer HAŞİM, Muhammed HAMED ve Hüseyin HALEF gözaltına alındı.

Operasyona eş zamanlı olarak bomba imha uzmanları, uzaktan patlatılmak üzere hazırlanmış ve önemli bir noktaya bırakılmış bir bombalı araca müdahale etti.

Araçta büyük bir tahribata yol açacak yüksek miktarda C4 ve TNT bulundu. Gözaltına alınan 3 şahıs, sorgu işlemlerinin tamamlanması ve hücreye destek verenlerle hücrenin muhtemel uzantılarını ortaya çıkarmak üzere Suriye Genel İstihbarat Servisi/Terörle Mücadele İdaresi'ne sevk edildi.

SES KAYDINDA 'EYLEME HAZIR OLUN' DENMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta DEAŞ tarafından paylaşılan ses kaydında örgüt unsurlarının eylem yapmaya hazır olmaları söylenmişti.

Şam’da gerçekleşen bu operasyon ile örgüt tarafından verilen talimat sonrasında yapılması planlanan eylem engellenmiş oldu.

