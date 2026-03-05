ABD Başkanı Donald Trump, Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in muhtemel yeni lider olacağını belirtirken, bunun kabul edilemez olduğunu belirtti. Trump, yeni liderin seçiminde yer alması gerektiğini ifade etti.

ABD basınına konuşan ABD Başkanı Trump, İran'la ilgili güncel duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump, ABD-İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Hamaney'in oğlunun isminin öne çıktığını gördüğünü ifade ederek, "Zamanlarını boşa harcıyorlar. Hamaney'in oğlu önemsiz biri. Venezuela'da Delcy Rodriguez'in seçilmesinde olduğu gibi, (İran'daki) bu lider seçim sürecine dahil olmam gerekiyor." dedi.

Venezuela örneğini veren Trump: Mücteba Hamaney lider kabul edilemez

"HAMANEY'İN OĞLU KABUL EDİLEMEZ"

ABD Başkanı Trump, "Hamaney'in oğlu benim için kabul edilemez. İran'a uyum ve barış getirecek birini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

VENEZUELA'YI ÖRNEK GÖSTERDİ

Venezuela'daki lider değişiminin "çok başarılı" olduğunu savunan Trump, benzer bir senaryonun İran'da da mümkün olabileceğini ima etti.

Trump, Hamaney'in politikalarını sürdürecek bir liderin ABD tarafından kabul edilmeyeceğini vurgulayarak, böyle bir durumun ABD'yi "5 yıl içinde yeniden savaşa sürükleyeceğini" söyledi.

İran'la savaştan nasıl çıkacağına ilişkin somut bir değerlendirme yapmaktan kaçınan Trump, şu ana kadar devam eden saldırılarda "oldukça başarılı" olduklarını savundu.

