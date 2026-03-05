İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, "Bazı ABD’li yetkililer birkaç bin askerle İran’a kara harekatı düzenlemeyi planladıklarını söylüyor. İran toprakları cehennemliklerin dans edeceği bir yer değildir" dedi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ABD'nin muhtemel kara saldırısına dair açıklamalarda bulundu.

Laricani'nin açıklaması şöyle:

Bazı ABD’li yetkililer birkaç bin askerle İran’a kara harekatı düzenlemeyi planladıklarını söylüyor. İran toprakları cehennemliklerin dans edeceği bir yer değildir.

İmam Humeyni ile İmam Hamaney’in yiğit evlatları onları bekliyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise, şu anda İran’a yönelik bir kara operasyonunun planlanmadığını belirterek, "Ancak ABD Başkanı adına bu seçeneği tamamen dışlayamam" ifadesini kullanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası