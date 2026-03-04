Samsun’un Alaçam ilçesinde Yukarısoğukçam Mahallesi'nde yaşayanların 25 yıldır geçim kaynağı olan kırmızı turpun hasadı devam ediyor. “Bedeş turpu" adıyla bilinen turp, ağustos ve eylül aylarında 45 üretici tarafından yaklaşık 1000 dönüm alanda ekildi.

Samsun’da Yukarısoğukçam, Akgüney, Aşağıakgüney, Yeşilköy ve Yukarıelma mahallelerinde üretimi gerçekleştirilen "Bedeş turpu” çok sayıda kişinin geçim kaynağı oldu.

2 TON VERİM ALINIYOR

Ekimi ağustos ve eylül aylarında yapılan turpun hasadı ekim ayında başlayıp nisan sonuna kadar devam ediyor. Bölgede yaklaşık 25 yıl önce Yukarısoğukçam Mahallesi'nde başlayan turp üretimi, bugün 45 üretici tarafından yaklaşık 1000 dönüm alanda devam ettiriliyor. Turp üretiminden dekar başına yaklaşık 2 ton verim alınıyor.

YAN GELİRDİ, EN ÖNEMLİ GELİR KAYNAĞI OLDU

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de üreticilere destek verdiği turp üretimi, ilk yıllarda yan gelir olarak yapılıyordu, zamanla en önemli gelir kaynaklarından biri oldu.

"GEÇİM KAYNAĞIMIZ"

Mahalle sakinlerinden Saliha Yamanlı "Turpların çıkarılması, kesilmesi, temizlenmesi ve hazırlanması gibi işlerle nisan sonuna kadar uğraşıyoruz. Çamurun içinde zor şartlarda çalışıyoruz. Ramazan ayı, oruç demeden çalışmaya devam ediyoruz çünkü geçim kaynağımız bu” dedi.

