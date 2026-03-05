İspanya LaLiga'da üst üste alınan Osasuna ve Getafe mağlubiyetleriyle liderliği kaybeden Real Madrid'de faturanın Arda Güler'e kesildiği ve soyunma odasında tartışma yaşandığı iddia edildi.

LaLiga'nın 26. haftasında Santiago Bernabeu'da konuk ettiği Getafe'ye 1-0 mağlup olarak art arda ikinci yenilgisini alan Real Madrid'de sular durulmuyor.

Maçın kaybedilmesinin ardından lider Barcelona ile olan puan farkı 4'e yükselen eflatun beyazlılarda eleştiri oklarının hedefinde milli yıldızımız yer aldı.

"BENCİLCE OYNUYOR"

El Nacional'de yer alan habere göre; Real Madrid'de bazı oyuncular, soyunma odasında milli futbolcu Arda Güler'i bencil davranmakla suçlandı. Güler'in takımın oyun temposunu düşürdüğü, Mbappe ve Vinicius Jr. gibi isimlerle saha içinde iyi bağlantı kuramadığı ve bazı pozisyonlarda bencilce oynadığı gerekçesiyle suçlandığı iddia edildi.

Arda Güler'in henüz 20 yaşında genç bir yetenek olduğunun altı çizilse de haberde yer alan "Geliştirmesi gereken çok şey var ancak sabır tükenmeye başlıyor" sözleri Real'deki baskıyı gözler önüne serdi.

BU SEZON 15 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon Real Madrid formasıyla 40 maça çıkan milli yıldızımız Arda Güler, 3 gol 12 asistlik performans sergiledi.

