Nottingham Forest ile yapılan ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Milan Skriniar, Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş derbisiyle sahalara dönebilir.

Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest ile oynanan ilk maçta sakatlanan Milan Skriniar, Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile yapacağı derbi karşılaşmasında sahalara dönmeye hazırlanıyor.

TAKIM ARKADAŞLARINI YALNIZ BIRAKMADI

Sarı lacivertliler tedavisi devam eden kaptan Milan Skriniar, Türkiye Kupası maçında takım arkadaşlarını yalnız bırakmamak için Gaziantep'e gitmişti. Gaziantep FK mücadelesinde oyuna giren çıkan tüm arkadaşlarını motive eden deneyimli stoperden müjdeli haber geldi.

DERBİDE SAHADA OLACAK

A Spor'un haberine göre; Milan Skriniar, Beşiktaş derbisiyle sahalara dönmeye hazırlanıyor. Slovak savunmacının yüzde 90 ihtimalle Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisinde görev alabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin saha içindeki lideri Skriniar, bu sezon 35 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

