Ara transfer döneminde Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Youssouf Fofana için Milan'ın ayrılık kararı almasının ardından, sarı kırmızılıların yeniden devreye girdiği ileri sürüldü.

Galatasaray'ın ara transferde ısrarla kadrosunda görmek istediği Youssouf Fofana hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

MILAN AYRILIĞI İZİN VERECEK

Calcio Mercato'da yer alan habere göre; Milan, Corinthians forması giyen Andre'nin transfer edilmesi halinde Fofona'nın ayrılığına izin verecek.

İSTEK YENİDEN CANLANDI

Galatasaray'ın 27 yaşındaki ön libero oyuncusu ile hala yakından ilgilendiği aktarıldı. Premier Lig ekiplerinin de transfer için devrede olduğu, henüz somut bir adımın olmadığı kaydedildi. Öte yandan İtalya Serie A devinin, Fransız futbolcu için 30 milyon avronun altında gelen teklifleri çok fazla ciddiye almayacağı belirtildi.

BU SEZON 25 MAÇA ÇIKTI

Milan formasıyla bu sezon 25 maça çıkan Youssouf Fofana, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

