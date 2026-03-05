Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Orta Doğu’da İran, ABD ve İsrail arasında tırmanan çatışmalara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peskov, Rusya’nın bu savaşın tarafı olmadığını vurgulayarak, “Bu bizim savaşımız değil” dedi ve çatışmanın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını söyledi.

Orta Doğu’da tırmanan ABD-İsrail ve İran gerilimi küresel dengeleri sarsarken, bölgedeki askeri hareketliliğin ekonomik ve güvenlik yansımaları komşu ülkelerde yakından takip ediliyor.

Çatışmaların sınır hatlarına ve enerji piyasalarına olan etkileri derinleşirken, uluslararası aktörlerden gelen peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"SAVAŞ BİZİM DEĞİL"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da çatışmaya dair açıklamalarda bulundu. Rus devlet televizyonuna röportaj veren Peskov, savaşta Rusya'nın hangi konumda durduğuna dair sorulan soruya, "Bu bizim savaşımız değil" cevabını verdi.

Ancak birçok ülkenin bu çatışmada taraf olmaya devam ettiğini de ekleyen Peskov, "Biz başından bu yana bu tür çatışmaların bölgeyi istikrarsızlaştıracağını söyledik. Savaşı biz durduramayız. Bu savaşı başlatan taraf isterse durdurabilir" dedi.

Orta Doğu'daki çatışmanın başta ekonomik anlamda Rusya'ya olumsuz etkilerini en aza indirmek için çalışmaları gerektiğini vurgulayan Peskov, "Hala devam eden küresel krizlerin ekonomimize olan etkisini en aza indirgemeliyiz. Çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmeliyiz ve kendi çıkarlarımızı güvence altına almalıyız" ifadelerini kullandı.

UKRAYNA SAVAŞI

Rusya'nın ana gündemi olan Ukrayna krizinin çözümüne dair ifadeler kullanan Peskov, kendilerinin Ukrayna ile müzakerelere her zaman açık olduğunu dile getirerek, "Müzakerelere açık olmaya devam ediyoruz. Bir sonraki müzakere turunu bekliyoruz" dedi.

Ukrayna krizinin çözümünde arabuluculuk rolü üstlenen ABD'nin bu çabalarına büyük önem verdiklerini dile getiren Peskov, "Arabulucu olarak üstlendikleri rolü çok önemsediğimiz Amerikalıların şu anda başka işlerle meşgul olduklarını görüyoruz. Ancak biz sabırlıyız. Gelişmeleri takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

