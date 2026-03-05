Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan’a yönelik İHA saldırısına sert tepki gösterdi. İran’dan açıklama ve özür beklediklerini belirten Aliyev, saldırının sorumlularının cezalandırılması gerektiğini vurgulayarak “Bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacak, gücümüzü sınamasınlar” ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Nahçıvan Havalimanı ile Şekerabad köyündeki bir okulun yakınlarına kamikaze tipi İHA düşmesinin ardından Azerbaycan Güvenlik Konseyi ile toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Aliyev, "Bugün İran tarafından Azerbaycan topraklarına, Azerbaycan devletine karşı bir terör eylemi gerçekleştirilmiştir. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin toprakları İran devleti tarafından İHA’lar ile ateş altına alınmıştır. Ateşin hedefleri sivil noktalardı. Nahçıvan Uluslararası Havalimanı, terminal binası, okul ve diğer yerler İran tarafından saldırıya uğramıştır. Azerbaycan devleti bu çirkin terör eylemini kesin bir şekilde kınıyor, bunu gerçekleştirenler derhal sorumlu tutulmalıdır. Azerbaycan tarafına İran yetkilileri tarafından açıklama yapılmalı, özür dilenmeli ve bu terör eylemini gerçekleştirenler cezai sorumluluğa tabi tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"BU TERÖR EYLEMİ VE SALDIRIYA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Aliyev, "Hepimiz iyi hatırlıyoruz ki daha önce Azerbaycan’ın Tahran’daki büyükelçiliği terör eylemine maruz kalmıştı. Büyükelçiliğe saldırı, İran özel servisleri tarafından talimatlandırılmış bir kişi tarafından Azerbaycan vatandaşlarına karşı kanlı bir terör eylemi olarak gerçekleştirilmişti. Bunun sonucunda 1 vatandaş hayatını kaybetmiş, 1 vatandaş ise ağır yaralanmıştı. Ayrıca belirtmeliyim ki Azerbaycan özel servisinin silahsız bir personeli, otomatik tüfek, molotof kokteyli ve balta ile silahlanmış teröristi etkisiz hale getirmiştir. O zaman da şüphemiz yoktu ki bunu gerçekleştiren İran devletidir. Çünkü bu terör eylemi hem büyükelçilik içinde hem de çevresinde yaklaşık 40 dakika sürmüştü. Bu 40 dakika boyunca ne güvenlik ne de polis görevlisi büyükelçiliğe yaklaşmamıştır. Açıkça görülüyordu ki Azerbaycan’ı korkutmak ve Azerbaycan’a karşı çirkin eylemlerini gerçekleştirmek için bu terör eylemi İran devlet kurumlarının en üst kademelerinden talimat almıştı. Bildiğiniz gibi o zaman Azerbaycan bu olaya çok sert bir tepki göstermişti, Azerbaycan Büyükelçiliği tahliye edilmiş, tüm diplomatik ilişkiler durdurulmuştu. İran tarafı bizden özür dilemeye, suçunu kabul etmeye zorlanmıştı. O terör eylemini gerçekleştiren kişi, bizim ısrarımızla en ağır cezayı almıştı. Hatta uzun süre bu cezayı uygulamak istemeyen, hatta suçluyu kurtarmaya çalışan İran devleti, teröristi Azerbaycan temsilcilerinin gözü önünde idam etmek zorunda kalmıştı" şeklinde konuştu.

Aliyev, "Bu sefer de sonuç aynı olacak. Azerbaycan’a karşı işlenmiş bu sebepsiz terör eylemi ve saldırıya müsamaha göstermeyeceğiz. Silahlı Kuvvetlerimize uygun misilleme önlemlerini hazırlama ve uygulama talimatı verildi" diye konuştu.

"ONLARIN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ BU TERÖR EYLEMİ"

İran tarafına defalarca Azerbaycan topraklarının herhangi bir komşu devlete karşı kullanılmayacağını bildirdiklerini hatırlatan Aliyev, "Biz buna izin vermeyeceğiz, tıpkı şimdiye kadar hiçbir zaman izin vermediğimiz gibi. Geçtiğimiz yılın yaz aylarında ve sonrasında İran’dan bize asılsız suçlamalar yöneltiliyordu. İran devlet kurumlarının kontrolündeki medya kaynakları Azerbaycan’ı karalamak, İran’da yaşayan soydaşlarımızın düşüncelerini değiştirmek için iftira kampanyası yürütüyordu. Çünkü iyi biliyorlardı ki bugün bağımsız Azerbaycan devleti, İran’da yaşayan birçok Azerbaycanlı için de umut yeridir. Yani bizi karalamak, bize iftira atmak ve itibarımızı zedelemek amacıyla İran toplumu karşısında bunu yapıyorlardı. Bunun hiçbir temeli yoktu. Azerbaycan ne o zaman ne de bu kez İran’a karşı herhangi bir operasyon yürütmemektedir ve yürütmeyecektir. Çünkü bizim duruşumuz budur. Komşu ülkelere karşı herhangi bir operasyon yapma ilgimiz yoktur ve politikamız buna izin vermez. Biz toprak bütünlüğümüzü koruyoruz ve koruduk. Tıpkı Ermenistan işgaline son verdiğimiz gibi. Her türlü kötü niyetli güce karşı gücümüzü göstermek için hazırız ve İran bunu unutmamalıdır. Onların gerçekleştirdiği bu terör eylemi, diğer çirkin eylemlerle birlikte büyük bir nankörlük örneğidir" ifadelerini kullandı.

"BU TERÖR EYLEMİNİ GERÇEKLEŞTİRENLER PİŞMAN OLACAK"

İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından İran'a baş sağlığı dilediklerini hatırlatan Aliyev, "Dışişleri Bakanı, benim talimatımla meslektaşıyla görüştü. Ben onların büyükelçiliğine gidip başsağlığı dilemek için kendi duruşumu bildirdim. Oysa benim dışımda hiçbir cumhurbaşkanı, İran’ın hiçbir büyükelçiliğine gitmedi. Bize karşı bu terör eylemini gerçekleştirenler pişman olacak. Gücümüzü sınamasınlar. Gücümüzü sınamak isteyenlerin başı demir yumruk ile ezildi. Bugünkü olay da aynı sonucu verecek. Bu nedenle konu ile ilgili bir tedbir planı hazırlanmalıdır. Tüm talimatlar verilmiştir. İran’ın Azerbaycan’daki büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı, protesto notası sunulacak ve diğer diplomatik adımlar atılacaktır. Sınır ile ilgili gerekli talimatlar verilmiştir" şeklinde konuştu.

"BU LEKE, ONLARIN YÜZLERİNDEN ASLA SİLİNMEYECEK"

Aliyev, "Ayrıca belirtmeliyim ki sabah bana bilgi verildi, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Bakü’yü arayarak kendileri yapamadıkları için İran büyükelçiliğinin Lübnan’da kalan personelinin tahliyesine Azerbaycan’ın yardım etmesini istedi. Ben hemen talimat verdim. Yardım sağlanacak, uçak gönderilecek. Hatta onlar bunun parasını ödemeye hazır olduklarını söylediler. Ben dedim ki, gerek yok, şimdi zor günde biz yardım etmezsek ne zaman edeceğiz? Buna rağmen Nahçıvan'a böylesine alçakça ve onursuz bir şekilde saldırdılar. Bu leke, onların yüzlerinden asla silinmeyecek. Bu nedenle diplomatik yollarla tüm gerekli tedbirler alınacaktır. Silahlı Kuvvetlerimiz, Savunma Bakanlığı, Devlet Sınır Servisi ve diğer tüm Özel Kuvvetler, bir numaralı seferberlik durumuna getirildi ve her türlü operasyonu gerçekleştirmeye hazır olmalıdır. Azerbaycan halkı emin olmalıdır ki kendilerine karşı herhangi bir kötü niyetli güç, demir yumruğumuzu görecektir" dedi.

