Süper Lig'in en değerli takımı belli oldu: 97 milyon avroluk dev fark!
Trendyol Süper Lig ekiplerinin kadro değerlerinin güncellenmesinin ardından, lider Galatasaray en yakın rakibine yaklaşık 97 milyon avroluk fark atarak zirvedeki yerini korudu.
Trendyol Süper Lig'de 18 takımın kadro değerleri güncellendi. Transfermarkt verilerine göre kulüplerin yaptıkları transferlerin ardından piyasa değerleri yeniden şekillenirken zirvede yer alan ekipler arasındaki fark da dikkat çekti.
4 BÜYÜKLER ZİRVEYİ BIRAKMADI
Süper Lig’in dev kulüpleri kadro değeri sıralamasında ilk dört sırayı kimseye bırakmadı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ilk 4 sırayı paylaştı, İstanbul ekibi Başakşehir ise beşinci sırada yer aldı.
ARADAKİ FARK AÇILDI
Güncellenen listede ilk sıralarda yer alan takımlar arasında birinci ve ikinci arasındaki toplam fark yaklaşık 97 milyon avroya ulaştı.
EYÜPSPOR SON SIRADA
Konyaspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Kocaelispor'un kadro değeri düşerken ligde kalma mücadelesi veren Eyüpspor ve Fatih Karagümrük son sıralarda yer aldı.
İşte Transfermarkt'ın yaptığı liste:
18 - Eyüpspor | 14 milyon avro
17 - Fatih Karagümrük | 15 milyon avro
16 - Antalyaspor | 22 milyon avro
15 - Kocaelispor | 26 milyon avro
14 - Gençlerbirliği | 27 milyon avro
13 - Kasımpaşa | 28 milyon avro
12 - Kayserispor | 28 milyon avro
11 - Gaziantep fk | 30 milyon avro
10 - Alanyaspor | 31 milyon avro
9 - Konyaspor | 38 milyon avro
8 - Çaykur Rizespor | 40 milyon avro
7 - Samsunspor | 52 milyon avro
6 - Göztepe | 57 milyon avro
5 - Başakşehir | 72 milyon avro
4 - Trabzonspor | 115 milyon avro
3 - Beşiktaş | 185 milyon avro
2 - Fenerbahçe | 248 milyon avro
1 - Galatasaray | 345 milyon avro