Trendyol Süper Lig ekiplerinin kadro değerlerinin güncellenmesinin ardından, lider Galatasaray en yakın rakibine yaklaşık 97 milyon avroluk fark atarak zirvedeki yerini korudu.

Trendyol Süper Lig'de 18 takımın kadro değerleri güncellendi. Transfermarkt verilerine göre kulüplerin yaptıkları transferlerin ardından piyasa değerleri yeniden şekillenirken zirvede yer alan ekipler arasındaki fark da dikkat çekti.

4 BÜYÜKLER ZİRVEYİ BIRAKMADI

Süper Lig’in dev kulüpleri kadro değeri sıralamasında ilk dört sırayı kimseye bırakmadı. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ilk 4 sırayı paylaştı, İstanbul ekibi Başakşehir ise beşinci sırada yer aldı.

ARADAKİ FARK AÇILDI

Güncellenen listede ilk sıralarda yer alan takımlar arasında birinci ve ikinci arasındaki toplam fark yaklaşık 97 milyon avroya ulaştı.

EYÜPSPOR SON SIRADA

Konyaspor, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Kocaelispor'un kadro değeri düşerken ligde kalma mücadelesi veren Eyüpspor ve Fatih Karagümrük son sıralarda yer aldı.

İşte Transfermarkt'ın yaptığı liste:

18 - Eyüpspor | 14 milyon avro

17 - Fatih Karagümrük | 15 milyon avro

16 - Antalyaspor | 22 milyon avro

15 - Kocaelispor | 26 milyon avro

14 - Gençlerbirliği | 27 milyon avro

13 - Kasımpaşa | 28 milyon avro

12 - Kayserispor | 28 milyon avro

11 - Gaziantep fk | 30 milyon avro

10 - Alanyaspor | 31 milyon avro

9 - Konyaspor | 38 milyon avro

8 - Çaykur Rizespor | 40 milyon avro

7 - Samsunspor | 52 milyon avro

6 - Göztepe | 57 milyon avro

5 - Başakşehir | 72 milyon avro

4 - Trabzonspor | 115 milyon avro

3 - Beşiktaş | 185 milyon avro

2 - Fenerbahçe | 248 milyon avro

1 - Galatasaray | 345 milyon avro

