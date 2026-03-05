Emniyet Genel Müdürlüğü, ikinci el eşya alımlarında dolandırıcılığa karşı vatandaşları uyardı. “Acil satılık” veya “şehir dışına çıkıyorum” gibi ilanlara dikkat çekilen açıklamada, kapora göndermemek, görmeden ödeme yapmamak ve güvenli yöntemleri tercih etmek gerektiği vurgulandı.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, ikinci el eşya satın alımlarında "acil satılık", "şehir dışına çıkıyorum", "ihtiyaçtan satıyorum" gibi ifadelerle yapılan paylaşımların, dolandırıcılık girişimlerinde sıkça kullanılabildiğine işaret edildi.

Paylaşımda, "Mağduriyet yaşanmaması için şüpheli durumlarda kapora göndermeyelim ve görmeden ödeme yapmayalım. Kişisel bilgilerimizi paylaşmayalım ve güvenli ödeme yöntemlerini tercih edelim." ifadelerine yer verildi.

