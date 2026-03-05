Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'de yeni görevlendirme açıklandı
Fenerbahçe Spor Kulübü, futbol akademi genel koordinatörlü görevine sarı lacivertli eski futbolcu Şenol Çorlu'nun getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 1984-1992 yıllarında sarı-lacivertli ekipte forma giyen ve ikişer Süper Lig ile Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Çorlu'nun futbol akademisi genel koordinatörlüğü görevine getirildiği belirtildi.
