Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk, sarı kırmızılı taraftar grubunun düzenlediği iftar organizasyonunda şampiyonluk sözü verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Teknik Direktör Okan Buruk, taraftar grubu ultrAslan'ın düzenlediği iftar organizasyonuna katıldı.

Sarı kırmızılı taraftarlarla bir araya gelen Özbek ve Buruk, Süper Lig'deki Beşiktaş derbisi öncesi şampiyonluk mesajı verdi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN SÖZ VERİYORUM"

Taraftarlara şampiyonluk sözü veren Başkan Özbek, "Bu zamana kadar size ne söz verdiysem yerine getirdim. Şampiyonluk için de size söz veriyorum." diye konuştu.

"SÖZÜMÜZ SÖZ, HİÇ MERAK ETMEYİN"

Teknik direktör Okan Buruk ise "Sözümüz söz. Hiç merak etmeyin, en iyisini yapacağız." dedi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR İtalyanlar, Galatasaray için transfer müjdesini verdi

Haberle İlgili Daha Fazlası